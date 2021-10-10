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MSB paylaştı: TSK'dan tatbikat

MSB paylaştı: TSK'dan tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı “Komuta Kontrol Sistemleri Deneme Tatbikatı”nın yapıldığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1’inci Ordu Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca, “Faaliyet Yılı Başlangıcı Arazi Tatbikatları” ve “Komuta Kontrol Sistemleri Deneme Tatbikatı”nın icra edildiğini açıkladı. 

Paylaşımda "1’inci Ordu Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca, “Faaliyet Yılı Başlangıcı Arazi Tatbikatları” ve “Komuta Kontrol Sistemleri Deneme Tatbikatı” icra edildi. " denildi.

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