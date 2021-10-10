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Adana'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıktan 39 yıl hapis cezası bulunan firari H.İ.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

H.İ.A'nın adresini belirleyen ekipler, hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

Saklandığı evden kaçmaya çalışan H.İ.A, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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