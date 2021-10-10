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Pandora Belgeleri'nde ismi çıkan Reha Muhtar ilk kez konuştu! İddialar için bakın ne dedi

Pandora Belgeleri'nde ismi çıkan Reha Muhtar ilk kez konuştu! İddialar için bakın ne dedi

Pandora Papers belgelerinde bir dönemin en çok izlenen haber spikeri olan Reha Muhtar'ın yer aldığı ortaya çıkmıştı. Muhtar, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

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Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği 11 milyon 900 bini aşkın belge, dünya elitlerinin gizli offshore sırlarını ortaya çıkardı. Türkiye'den bir çok kişinin yer aldığı belgelerde, dikkat çeken isimlerden biri de Reha Muhtar oldu. Belgelere göre Muhtar, Trident Trust üzerinden Black's Group Holdings Limited isimli offshore şirketin sahibi. 

İsminin Pandora Belgeleri'nde yer alması sonrası Muhtar, Oda TV'ye konuştu. "Hiçbir yerde tek kuruşluk hesabım yok" diyen Muhtar, "Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim Türkiye’de. Yurt dışında 1 dolarlık bile hesabım yok. Ne Londra'da ne ABD’de bir hesabım bulunmuyor" dedi.

"15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirdim"
Yalnızca Türkiye'deki bir bankanın Paris şubesinde 3 bin eurosunun bulunduğunu belirten Muhtar, "3 bin euroluk cari hesap dışında, yani Türkiye'deki bankanın Paris şubesinde 3 bin euroluk hesap dışında bir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirdim, kapattım" diye belirtti.

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