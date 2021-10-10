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İktidar artık bundan vazgeçmeli! Ahmet Hakan'dan iktidara iki konu eleştirisi

İktidar artık bundan vazgeçmeli! Ahmet Hakan'dan iktidara iki konu eleştirisi

Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bunu yaptık" cümlesinin sürekli kullanımını ve dostane eleştirilerin yadırganması konusuna dikkat çekerek "Artık bundan vazgeçilmeli" dedi.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşesine "İktidar cephesinde vazgeçilmesi gereken iki alışkanlık" başlığıyla iki konuyu eleştirdi.

Birinci alışkanlık

- Her yetkili, kamuoyu huzurunda herhangi bir icraatını anlatırken mutlaka, “Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bunu yaptık” diye bir cümle kuruyor. Artık bu alışkanlıktan vazgeçilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlükte ve bu sisteme göre Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı... Bu artık herkesin bildiği bir gerçek. Vurgulamaya, altını çizmeye gerek yok.

İkinci alışkanlık

- Hükümet cephesinde yer alan herhangi bir yorumcunun, hükümet uygulamalarıyla ilgili olarak yaptığı yapıcı ve dostane eleştiriler bile yadırganıyor. Artık bundan vazgeçilmeli. Unutulmamalı ki... Eleştirinin olmadığı yerde körlük başlar. Körlüğün başladığı yerde ise sorunların farkına varılmaz. Sorunların farkına varılmayınca da çözüm olmaz.

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