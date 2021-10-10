İnternet medyasına düzenleme: 'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelerine cezalar artırılabilir

Sosyal medya çalışmasında haber sitelerine ilişkin de düzenlemeler yer alıyor. 'Yalan haber' yaydığı belirtilen haber sitelerine, ceza ve yaptırımlar, basın yayın organlarına benzer şekilde uygulanabilecek.

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Ekim sonu Meclis’e gelmesi planlanan “Sosyal medya” yasa çalışmasının 3 ayaktan oluşacağı öğrenildi. Yasada internet medyasına da düzenleme yapılması öngörülüyor. Düzenlemeyle haber sitelerine ceza ve yaptırımlar getirilebilir.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, sosyal medya çalışması ile ilgili düzenlenen son toplantıya Ulaştırma ve Adalet bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK yetkilileri ve AK Parti'li kurmaylar katıldı.

Öncelikle, sosyal medya paylaşımının organize ya da kasıtlı olup olmadığı belirlenecek. İnternet medyasına künye ibraz etmek, adres bildirmek zorunlu olacak.

Künyede alınan fonlar da bildirilecek. Haber siteleri basın kanununa tabi olacak. 'Yalan haber' yayanlara para cezaları verilmesi ve mevcut cezaların arttırılması görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. 'Yalan haber' yaydığı belirtilen haber sitelerine, ceza ve yaptırımlar, basın yayın organlarına benzer şekilde uygulanabilecek.

Sosyal medya uygulamalarından Türk yetkililerin Türkiye’deki ofislerde bulundurulması istenecek. Kaynaklar, “Türk yetkili bulunması önemli, çünkü daha kolay irtibat kurulabilir” ifadesini kullandı.