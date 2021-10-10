BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  MEDYA

İnternet medyasına düzenleme: 'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelerine cezalar artırılabilir

İnternet medyasına düzenleme: 'Yalan haber' yaydığı belirtilen sitelerine cezalar artırılabilir

Sosyal medya çalışmasında haber sitelerine ilişkin de düzenlemeler yer alıyor. 'Yalan haber' yaydığı belirtilen haber sitelerine, ceza ve yaptırımlar, basın yayın organlarına benzer şekilde uygulanabilecek.

Abone ol

Ekim sonu Meclis’e gelmesi planlanan “Sosyal medya” yasa çalışmasının 3 ayaktan oluşacağı öğrenildi. Yasada internet medyasına da düzenleme yapılması öngörülüyor. Düzenlemeyle haber sitelerine ceza ve yaptırımlar getirilebilir.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, sosyal medya  çalışması ile ilgili düzenlenen son toplantıya Ulaştırma ve Adalet bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK yetkilileri ve AK Parti'li kurmaylar katıldı.

Öncelikle, sosyal medya paylaşımının organize ya da kasıtlı olup olmadığı belirlenecek. İnternet medyasına künye ibraz etmek, adres bildirmek zorunlu olacak.

Künyede alınan fonlar da bildirilecek. Haber siteleri basın kanununa tabi olacak. 'Yalan haber' yayanlara para cezaları verilmesi ve mevcut cezaların arttırılması görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. 'Yalan haber' yaydığı belirtilen haber sitelerine, ceza ve yaptırımlar, basın yayın organlarına benzer şekilde uygulanabilecek.

Sosyal medya uygulamalarından Türk yetkililerin Türkiye’deki ofislerde bulundurulması istenecek. Kaynaklar, “Türk yetkili bulunması önemli, çünkü daha kolay irtibat kurulabilir” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta park halindeki 2 TIR alev alev yandı
Esenyurt'ta park halindeki 2 TIR alev alev yandı
Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Haramidere bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kadıköy’de ticari taksi takla attı: 1 yaralı
Kadıköy’de ticari taksi takla attı: 1 yaralı
İntihar edeceğini söyledi Bandırma seferber oldu gerçek 3 saat sonra açığa çıktı
İntihar edeceğini söyledi Bandırma seferber oldu gerçek 3 saat sonra açığa çıktı
Suudi Arabistan, umreye 2 doz koronavirüs aşısı şartı koydu
Suudi Arabistan, umreye 2 doz koronavirüs aşısı şartı koydu
Taliban, ABD ile görüştüklerini açıkladı: Yeni bir sayfa
Taliban, ABD ile görüştüklerini açıkladı: Yeni bir sayfa
MasterChef'in ünlü şefleri Başkan Erdoğan'la buluştu
MasterChef'in ünlü şefleri Başkan Erdoğan'la buluştu
Kalp iltihabı riski! Moderna'nın kullanımı durduruldu
Kalp iltihabı riski! Moderna'nın kullanımı durduruldu
Anamur muzu tarlada 6, markette 15 TL
Anamur muzu tarlada 6, markette 15 TL
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararının arka planını ilk kez anlattı
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararının arka planını ilk kez anlattı