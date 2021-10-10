Zeynep Avcı Yalan şarkısı sözleri kim söylüyor? Zeynep Avcı kimdir aslen nereli?

Beatztanbul orkestrasıyla yaptığı çalışmalarla tanınan Zeynep avcı Almanya'nın O Ses ayrışmasına damga vurdu. Zeynep Avcı, Tan Taşçı’ya ait Yalan şarkısıyla sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki Zeynep Avcı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Zeynep Avcı hakkında merak edilenler...

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Zeynep Avcı, O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonuna damga vurdu. O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonu Voice of Germany yarışmasına katılan Zeynep Avcı, Tan Taşçı’ya ait Yalan şarkısıyla sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, sosyal medyanın konuştuğu Zeynep Avcı kimdir?

Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Birçok etkinlikte ve mekânda konserler verdi. 20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep Avcı, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor.

Hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.