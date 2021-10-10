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Türk askerlerine çuval geçiren komutan 'Raymond Odierno hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk askerlerine çuval geçiren komutan 'Raymond Odierno hayatını kaybetti

Irak savaşının kilit isimlerinden ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno 67 yaşında öldü. Odierno, 2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanıydı.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınıyordu.

Evlerin kapılarını kırdırıyor Iraklıları sokaklarda sürükletiyordu

Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi'ne atan 4. Piyade Tümeni'ne de komuta etti.

Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti.

Saddam Hüseyin için "sıçan gibi yakalandı" demişti

Odierno, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi. Sıçan gibi yakalandı." sözlerini kullanmıştı.

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