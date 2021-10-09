Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

"Sürekli sokaktan geçiyorlar ses çıkarıyorlar"

Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Perkgün, yaşadığı evin önüne gelen Duran'ın yakınlarından 'ölüm' tehdidi aldığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da tehdit mesajları aldığını söyleyen Perkgün, şunları söyledi: