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Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

Demirören Haber Ajansı
Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Feyzi Duran (28) tarafından oğlunun gözü önünde dövülüp, başında şişe kırılan ardından 8'i ölümcül 104 yerinden bıçaklanan Aysel Perkgün'ün (28), yaşadığı korku bitmedi. Perkgün, tutuklu eşinin yakınlarının kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Perkgün, "Ölmek istemiyorum. Dış kapının önüne, pencereye dahi çıkamıyorum" dedi.

Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

Çamlık Mahallesi'nde 29 Ağustos günü uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. 

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Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

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Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.

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Eşinin 104 yerinden bıçakladığı Aysel isyan etti: Pencereye dahi çıkamıyorum

"Sürekli sokaktan geçiyorlar ses çıkarıyorlar"

Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Perkgün, yaşadığı evin önüne gelen Duran'ın yakınlarından 'ölüm' tehdidi aldığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da tehdit mesajları aldığını söyleyen Perkgün, şunları söyledi:

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