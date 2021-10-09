Türkiye 9 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 348.856 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ekim 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 348.856 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 217 oldu.

Bakan Koca gençlere seslendi: Çıkış yolunu gösterin

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 74.36 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.75 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.36 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi.

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