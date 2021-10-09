BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Josef'i kaybetmemek için harekete geçti

Beşiktaş, Josef'i kaybetmemek için harekete geçti

Beşiktaş'ta takımın değişilmez ismi olan Josef de Souza'ya sürpriz bir talip çıktı. Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek Brezilyalı orta saha için Gremio harekete geçti. Önceliği Beşiktaş'ta kalmak olan Josef, yönetimden 3 yıllık sözleşme istiyor.

Abone ol

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan Josef de Souza, bu sezonda takımın bel kemiği durumunda. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcuya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor
Akşam'da yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor
Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan Biden'ın mektubuna tepki!
Numan Kurtulmuş'tan Biden'ın mektubuna tepki!
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı
Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı
Adana Kebabının ateşini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı
Adana Kebabının ateşini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı
2021 Formula 1 Türkiye GP’de pole pozisyonunun sahibi belli oldu
2021 Formula 1 Türkiye GP’de pole pozisyonunun sahibi belli oldu
Ataşehir'de çocuklu yolcuyu aracına almayan taksici yakalandı cezası kesildi
Ataşehir'de çocuklu yolcuyu aracına almayan taksici yakalandı cezası kesildi
Antalya'da falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı
Antalya'da falezlerden atladıktan sonra yardım istedi, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı
Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren vatandaş o anları anlattı
Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren vatandaş o anları anlattı
Bakan Varank: Ekonomimize rekabetçiliği kazandırmış olacağız
Bakan Varank: Ekonomimize rekabetçiliği kazandırmış olacağız
İstanbul Adliyesi'nde firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı
İstanbul Adliyesi'nde firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı
Hatay'da servisten inip yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! 19 yaşındaki İpek hayatını kaybetti
Hatay'da servisten inip yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! 19 yaşındaki İpek hayatını kaybetti