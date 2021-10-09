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İstanbul Adliyesi'nde firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı

İstanbul Adliyesi'nde firar eden şüpheli kamyonet kasasında yakalandı

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli polislerin elinden firar etti.  Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.

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Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi.

Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı.

Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.

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