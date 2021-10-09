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Hatay'da servisten inip yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! 19 yaşındaki İpek hayatını kaybetti

Hatay'da servisten inip yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! 19 yaşındaki İpek hayatını kaybetti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde iş çıkışı servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek Akın (19), olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Kaza dün akşam E91 karayolu İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir ay önce işe girdiği filtre fabrikasında mesaisi biten İpek Akın, servisle geldiği evinin yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada sürücüsü açıklanmayan 42 CVJ 52 plakalı otomobil, Elif Akın'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İpek Akın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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