Bu kütüphanenin üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı

İstanbul’da medeniyetin Beşiği olarak görülen Fatih’te, Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan Fatih Merkez Kütüphanesi, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor.

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Fatih Belediyesi'nin gençlere “eğitimde fırsat eşitliği” sunma amacıyla hizmete açtığı kütüphanelerden biri olan kütüphane, 25 bine yaklaşan üye sayısıyla Anadolu’daki pekçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı.

Fatih dışından birçok ilçeden bile gelen 7’den 70’e her yaştaki ziyaretçiler çıt çıkmayan sessiz ortamda araştırmasını yapıyor, öğrenciler derslerine çalışıyor.

Çıt çıkmıyor tek duyulan kitap sesi

Raflarında bulunan yaklaşık 40 bin kitapla İstanbul’un en yüksek kapasiteli kütüphanelerinden biri olan ve kayıtlı sayısı 25 bine yaklaşan Fatih Merkez Kütüphanesi’nde, kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra 30 kişilik seminer odası, 50 adet bilgisayar ve 50 kişilik kafeterya da bulunuyor.

Ferah bir havaya sahip, çıt çıkmayan ortamda duyabileceğiniz tek ses, okurken satır aralarında kaybolacağınız kitap sayfalarının sesi… 24 saat açık olan ve her yaştan gencin güven ve huzur içinde çalışmalarını yaptığı kütüphanede, günün belli saatlerinde çay, kahve, çorba ve her hafta sürpriz ikramlar ücretsiz olarak sunuluyor. Kafeteryada uzun saatler boyunca vakit harcanmasının önüne geçmek ve tüm ziyaretçilerin yararlanmasını sağlamak amacıyla, giriş kartları 25 dakikayı geçmeyecek şekilde programlandı. Ayrıca ziyaretçilere ücretsiz WİFİ, yazı çıktısı ve fotokopi hizmeti de sunuluyor. 3 bin metrekarelik kullanım alanında aynı anda 400 kişiye hizmet veren olan Fatih Merkez Kütüphanesi’nde öğrenci ve kitapseverler dilerse ödünç kitap da alabiliyorlar.

Sürekli yaşanabilir bir Fatih

Gençlerin okul saatleri dışında ferah, konforlu ve sakin bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak amacıyla ilçeye 11 kütüphane kazandırdıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih Merkez Kütüphanemize kayıtlı gençlerimizin sayısı 25 bine yaklaştı. Türkiye’de birçok ilçeden fazla nüfusa sahip. Kütüphanemize üye olanların herbirini evladım gibi görüyorum. Birçok gencimiz sınav sonucunu kütüphanede öğreniyor ve ilk bizimle paylaştıkları da oluyor. Gençlerimizin huzurlu ve konforlu mekânlarda motive olarak çalıştıklarını görmekten memnun oluyorum. Kütüphanelerimizi; tarih, kültür, insan, mekân boyutunda sürekli yaşanabilir bir Fatih oluşturma vizyonuyla hizmete sunuyoruz.” dedi.

Fatih'te kütüphane zenginliği

Fatih Belediyesi’nin; Fatih Merkez Kütüphanesinin yanı sıra, Topkapı, Cerrahpaşa, Kariye Refik Halid Kalay, Kadırga, Abdi Çelebi, Kalenderhane, Dervişali, Karagümrük, Vani Dergâhı, Kasım Günani ve Kariye Çocuk Kütüphanesi olmak üzere 12 kütüphanesi hizmet veriyor.