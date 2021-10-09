BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ümraniye’de iş yeri alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de iş yeri alevlere teslim oldu

Ümraniye’de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı iş yeri alev alev yanarken, mahalleli büyük panik yaşadı.

Abone ol

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nin bir iş yerinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri alevlere teslim oldu, Büyük panik şayana mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler ve mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin yükseldiği iş yerinde yangın, itfaiyenin çabasıyla söndürülürken polis olay ile ilgili çalışma başlattı.
İş yerinin alev alev yandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar genç değil ajan provokatörlerdir
Devlet Bahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar genç değil ajan provokatörlerdir
Ömer Faruk Yurtseven NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı
Ömer Faruk Yurtseven NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine sert yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine sert yanıt
Eskişehir'de kaybolan kadın yaralı halde bulundu
Eskişehir'de kaybolan kadın yaralı halde bulundu
Acı haberi Devlet Bahçeli duyurdu: Hocam Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'yı kaybettik
Acı haberi Devlet Bahçeli duyurdu: Hocam Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'yı kaybettik
Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar kredi seçenekleri dikkat çekti
Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar kredi seçenekleri dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı
Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi felç oldu
Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi felç oldu
İngiltere'de uzmanlar uyardı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir
İngiltere'de uzmanlar uyardı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir