ORC ekim ayı anket sonuçları bomba! Bu pazar genel seçim olsa

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, ekim ayında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin oyu yüzde 31.9'a inerken, İYİ Parti'nin yüzde 13.1'e yükseldiği görüldü. Deva Partisi'nin oy oranındaki artış da dikkat çekti.Abone ol
Kamuoyu araştırma şirketlerinden birbiri ardına anketler gelmeye devam ediyor. ORC'nin 1-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı anket sonuçları çok konuşulacak.
Deneklere "Bu pazar genel seçim olsa" sorusu soruldu çıkan sonuçlar çarpıcıydı.
CHP yüzde 25'e demirledi
AK Parti'nin oy oranı gerilimeye devam ederken, HDP de baraj altında çıktı. CHP yine yüzde 25'lere demir atması dikkat çekerken İYİ Parti'nin oylarında yukarı yönlü tırmanış görüldü.
Sonuçları ORC Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki Twitter hesabından paylaştı.
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