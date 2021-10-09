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Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

Üsküdar'da İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı

ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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