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Tarım Kredi Marketi Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin TL maaş mı alıyor kaç lira aldığı belli oldu

Tarım Kredi Marketi Müdürü Fahrettin Poyraz 180 bin TL maaş mı alıyor kaç lira aldığı belli oldu

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin lira maaş aldığı iddalarıyla ilgili Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a konuştu. Basında yer alan haberleri yalanlayan Poyraz, huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığını açıkladı.

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Fahiş gıda fiyatları sonrası tarım kredi kooperatifleri marketleri gündemde. Fiyatları diğer marketlerden daha uygun olduğu söylenen marketlerin en tepesindeki isim olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın maaşıyla ilgili basında iddialar dolaşıyor.

180 bin lira maaş aldığı yönündeki haberleri Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, muhatabına sordu ve aldığı cevapları köşe yazısına taşıdı.

görev yaptığı şirketleri ve nereden huzur hakkı aldığını gösteren tabloyu Fuat Uğur'a gönderen Fahrettin Poyraz, kanunlar uyarınca yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin yalnızca birinden Gübretaş'tan 12.000 lira aldığını, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı’ndan da 5.750 lira huzur hakkı aldığını açıkladı.

62500 TL maaş alıyor

180 bin lira maaş iddialarını yalanlayan Poyraz bu rakamın 4'te biri kadar maaş aldığını söyledi.  Fuat Uğur, bu açıklamalarda sonra Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte yaklaşık 62500 TL maaş aldığını yazdı.

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