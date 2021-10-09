BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
HABER /  DÜNYA

Japonya Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak

JAPONYA, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan ek 120 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için anlaştı.

Abone ol

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Pfizer ile Ocak 2022'den itibaren ek 120 milyon doz aşı alınmasını kapsayan anlaşma imzaladı. Kamu yayıncısı NHK'nin haberinde, Kovid-19 varyantları ve ikinci dozun üzerinden geçen süre nedeniyle aşıların etkisinin kaybettiği kaydedildi.

Daha önce 3. dozun sağlık personeline yıl bitmeden, 65 yaş üstü kişilere ise gelecek yıl başında yapılmasının planlandığı belirtilmişti.

Bakanlık, Moderna ile ilave 50 milyon, Novavax'tan ilave 150 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

Hükümet verilerine göre şimdiye kadar Japon halkının yüzde 63,1'i çift doz aşılandı.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı sağlık çalışanlarının aşılanması şubat, 65 yaş üstünün aşılanması nisan ayında başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Konya'da feci olay! Balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya'da feci olay! Balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'de takip ettiği husumetlisini tüfekle öldürdü
Kocaeli'de takip ettiği husumetlisini tüfekle öldürdü
Türkiye Norveç maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye Norveç maçı golleri ve geniş özeti
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı
AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çok daha iyi durumdayız
AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çok daha iyi durumdayız
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı
Türkiye 8 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 8 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın saklandığı Bole kampına hava harekatı düzenlendi
PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın saklandığı Bole kampına hava harekatı düzenlendi
İYİ Partiden Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması sonrası CHP'ye rest
İYİ Partiden Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması sonrası CHP'ye rest