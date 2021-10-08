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PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın saklandığı Bole kampına hava harekatı düzenlendi

PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın saklandığı Bole kampına hava harekatı düzenlendi

TÜRKİYE'nin Kuzey Irak'taki operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'yı ürküten haber geldi. PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı Bole kampına F-16'larla hava harekatı düzenlendi.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın saklandığı Kandil'deki en önemli barınma alanlarından biri olan Bole kampına F-16'larla hava harekatı düzenledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; terör örgütüne ait sözde akademi adını verdikleri ideolojik eğitim kampı, uçaksavar mevzileri ile yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı hastane olarak kullanılan iki ayrı nokta ve telsiz komuta merkezi kullanılamaz hale getirildi.

Sözde lojistik sorumlusu 2 terörist öldürüldü

Aynı saatlerde İran ve Irak sınırında yer alan Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal İlçesi kırsalındaki Şivan, Seydan ve Xase Vadisi'nin kesiştiği noktada yer alan bir dere yatağına SİHA ile düzenlenen diğer hava harekatında da PKK'nın lojistik sorumluları olan biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde Doğu karargahı sorumlusu da öldürüldü

Pençe Yıldırım harekatının sürdüğü Avaşin-Basyan bölgesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin ise 'Rüstem' kod adlı sözde Doğu karargahı sorumlusu olduğu bildirildi.

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