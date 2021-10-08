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AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çok daha iyi durumdayız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çok daha iyi durumdayız

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin 1 yıl öncesine oranla çok daha iyi olduğunu söyledi.

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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nueva Economia Forum adlı İspanyol düşünce kuruluşunun başkent Madrid'de düzenlediği toplantıda konuştu.

Toplantı salonunda bulunan Yunanistan'ın Madrid Büyükelçisi Yannis Tzovas'ın, "Göreve geldiğinizden bu yana Türkiye vizyonunuzda bir değişiklik oldu mu?" sorusuna Borrell, "Göreve geldiğimden bu yana vaktimin yüzde 30'unu AB-Türkiye ilişkilerinin kopmaması için harcadım. 1 yıl öncesine oranla Türkiye ile çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Borrell, Türkiye ile ilgili görüşlerinin hiçbir zaman 'özellikle olumsuz olmadığını' vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tam tersine bu ilişkinin bizim için vazgeçilmez olduğuna inanıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok büyük, samimi bir dostluğum var. Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de öyleydi. Türkiye ile sadece gaz konusu değil, çok sorun yaşadık. Fransızlarla büyük gerginliğin olduğu, gemilerin gelip gittiği dönemler oldu. Ben hep diyalogdan yana oldum ve bir köprü görevi üstlendiğimi, önemli bir rol oynadığımı söyleyebilirim. Bazıları beni Türk yanlısı olmakla suçladı. Ben ne Türk yanlısı ne de Türk karşıtıyım."

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