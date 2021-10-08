İYİ Partiden Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklaması sonrası CHP'ye rest

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümünde Halkların Demokratik Partisini (HDP) işaret etmesine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunarak çözüm yolunun Halkların Demokratik Partisininden (HDP) geçtiğini söylemiş, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Millet ittifakı'nda HDP çatlağı

Bu sözlere CHP'nin ittifak ortağı İYİ Partiden sert bir yanıt geldi. Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a hürmet gösterdiğini, bu yüzden meşru olamayacağını söyledi.

Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren, mecliste konuşmalar yapan mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

"Devletin varlığını korusunlar"

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Kürt meselesi için CHP'ye de çağrıda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisindeki arkadaşlarımızın devlet kuran parti olarak devletin varlığını koruyacak şekilde konuşmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.