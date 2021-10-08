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Gezi davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek

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Gezi davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği gerekçesiyle yargılanan Osman Kavala'nın, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

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İş adamı Osman Kavala'nın, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği iddialarıyla yargılanmasına devam edildi.

Gezi Davası ile Çarşı Davası'nın birleştirilmesinin ardından bugün ilk duruşma, Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Davada, Çarşı Grubu'yla birlikte 52 kişi hakim karşısına çıktı.

Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek
Çarşı ve Gezi Davalarının birleştirilmesiyle devam eden duruşmada, savcı Edip Şahiner, mütalaasında bugünkü duruşmaya gelmeyen sanıklara dair yakalama emri verilmesine, sanıkların ek süre taleplerinin kabulüne, Osman Kavala’nın Kavala'nın suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini görüş bildirdi.

2017 yılında tutuklanarak yargılanan Osman Kavala'nın, bugün çıktığı mahkemede tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davaların ayrılması talebi reddedildi
Duruşmanın ilk celsesinde, sanık ve avukatlarının yoklaması yapıldıktan sonra savunma avukatları, usüle ilişkin itirazlarını sundu.

Gezi ve Çarşı davasının müdafi avukatları söz alarak, iki davanın birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu savundular ve hakimden iki davayı ayırmasını talep etti. Mahkeme heyeti, söz konusu talebi reddetti.

Duruşma ertelendi
Sanıkların savunmalarının tekrar alınacağı duruşma, 26 Kasım'a ertelendi.

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