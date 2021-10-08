Gezi davasında ara karar Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ilk duruşması, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.Abone ol
Birleştirilmiş Gezi davasının ilk duruşmasında iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 26 Kasım 2021’de görülmesine karar verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.
2013’te Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra sil baştan, üstelik torba dava halinde yeniden görüldü.
Gezi’yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü. Birleştirilmiş Gezi davasının ilk duruşmasında savcı, Görüşü sorulan duruşma savcısı Edip Şahiner, Kavala'nın suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.