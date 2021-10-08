İstanbul'un ilk AVM'sine yıkım kararı! Uğur Dündar tepki gösterdi
Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria’nın yıkıldığını duyuran Uğur Dündar, yerine rezidans yapılmasına ise tepki gösterdi.Abone ol
İstanbul'un ilk alışveriş merkezi Galleria yıkılıyor. Emektar AVM, aynı bölgede Dati Holding tarafından kurulması planlanan yeni proje kapsamında tarih olacak. Galleria’nın olduğu nokta ile arkasında yapılan deniz dolgu çalışmaları sonucu elde edilen alana otel, rezidans ve ofis gibi binaların kurulması planlanıyor.
1988’de açılan Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria’nın yıkılarak yerine rezidans yapılmasını eleştiren gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dündar, paylaşımında “Yıkılıp yerine çok katlı otel ve rezidans (beton yığını) yapılmasına karar verilen İstanbul'un en eski AVM'si Galeria'nın an itibarıle görünümü... İn cin top oynuyor!..” ifadelerini kullandı.
Galleria AVM
Galleria AVM İstanbul’un İlk Alışveriş Merkezi ve AVM kavramını Türkiye’de konuşulur hale getirilen ilk kurum olarak 1988’de açılmıştır. Bakırköy ilçesine bağlı olan Ataköy Semti Bakırköy sahil şeridinde yer alıyor ve Yenikapı’dan sahil yolunu takip ederek kolayca ulaşabileceğiniz bir konumda olan Galleria AVM aynı zamanda İstanbul’un ilk AVM içinde bulunan Buz pistine ve Fame City adı altında çizgi kahramanların, oyuncakların da bulunduğu bir eğlence parkına da ev sahipliği yaparak bir ilke imza atmıştır.