BIST 1.401
DOLAR 8,91
EURO 10,30
ALTIN 507,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Esenler'de muhtar sokak kedisine fakirlik belgesi çıkardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenler'de muhtar sokak kedisine fakirlik belgesi çıkardı

Esenler Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama yardımı için Esenler Kaymakamlığı’na müracaat etti.

Abone ol

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan bir ilke imza attı. Şimdiye kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa fakirlik belgesi çıkaran Aslan, bu sefer de mahallesindeki bir sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama alabilmek için Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etti.

Baba adı yerine kendi adını, anne adı yerine eşinin ismini yazarak adeta kediyi evlatlık edinen Muhtar Aslan, fakirlik kâğıdını Vakıf Müdürü Dilek Karataş’a teslim etti.

“Farkındalık için”

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, son zamanlarda sokak hayvanlarına yapılan işkence ve zulümlerin kendisini üzdüğünü ve buna dikkat çekmek adına böyle bir şey yaptığını belirtti ve, “Uzun yıllardır mahallemizde yaşayan kedimiz için sembolik olarak İlçe Kaymakamlığımıza fakirlik başvurusunda bulunduk. Biz zaten mahalleli olarak sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Lütfen can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Merakla bekleniyor

Mahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş’ın nasıl bir yol takip edeceği merak konusu oldu. Kendilerine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini belirten Karataş, bu ilginç tavrın sokak hayvanlarına karşı duyarlılık için çok anlamlı olduğunu söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da market soyuldu kar maskeli hırsız bakın kim çıktı?
Foto Galeri Adana'da market soyuldu kar maskeli hırsız bakın kim çıktı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Çocuklar için çok tehlikeli! Çorbada, sakızda bile var! E171'i AB yasaklıyor Türkiye'de hala kullanılıyor
Çocuklar için çok tehlikeli! Çorbada, sakızda bile var! E171'i AB yasaklıyor Türkiye'de hala kullanılıyor
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
Hiç kimseyi takip etmiyordu! Sedat Peker Twitter'da bakın kimleri takibe aldı
Hiç kimseyi takip etmiyordu! Sedat Peker Twitter'da bakın kimleri takibe aldı
Tacikistan'dan gelen sporcu şifayı Bursa'da buldu! Yatalak geldi yürüyerek gitti
Tacikistan'dan gelen sporcu şifayı Bursa'da buldu! Yatalak geldi yürüyerek gitti
Songül Karlı evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun babası kimdir?
Songül Karlı evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun babası kimdir?
AK Parti'li Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na özerklik tepkisi
AK Parti'li Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na özerklik tepkisi
Değnekçilere artık geçit yok! Valelere QR kod dönemi araba teslim etmeden önce dikkat!
Değnekçilere artık geçit yok! Valelere QR kod dönemi araba teslim etmeden önce dikkat!
Kritik rakamlar açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam zayıf geldi
Kritik rakamlar açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam zayıf geldi