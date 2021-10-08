Altın fiyatları çıldırdı! ABD'den gelen rakamlar sonrası gram altın 6 lira arttı

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. 500 liranın üzerine çıkarak haftanın son gününe başlayan altın, beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından adeta fırladı. Gram altın 509 lirayı buldu. Dünya Altın Konseyi (WGC), altının bu dönemlerde artan belirsizlikler, zayıflayan hisse piyasaları, düşük faiz oranları ve zayıf ABD dolarından destek bularak iyi getiriler sağladığını hatırlattı.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 14:00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üzerinde 505,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan satılıyordu.

ABD'den gelen haberle tırmanışa geçti

Beklentilerden düşük gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatları Fed'in varlık alım azaltımını erteleyebileceği beklentileriyle değer kazandı. ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 194 bin arttı. Beklentiler ise 500 bin dolayındaydı.

503 liradan 509 liraya fırladı

ONS altın 1755 dolardan 1775 dolara sıçrarken, Gram altın 503 liradan 509 liraya fırladı. Çeyrek altın 830 liradan satılmaya başlanırken, Cumhuriyet altını 3 bin 311 liraya yükseldi.

Dünya Altın Konseyi: Altın fırlayabilir...



Dünya Altın Konseyi (WGC), altının bu dönemlerde artan belirsizlikler, zayıflayan hisse piyasaları, düşük faiz oranları ve zayıf ABD dolarından destek bularak iyi getiriler sağladığını hatırlattı. WGC, belirsizlik zamanında birçok varlığın korelasyonunun arttığını ama altının riskli varlıklarla bu zamanlarda ters bir korelasyon içerisinde bulunduğunu, riskli varlıklar yükselirken ise pozitif bir ilişki içerisinde bulunabileceğini de vurguladı.