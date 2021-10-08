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Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan basma düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat tespit edildi.

El yapıma patlayıcı düzeneği kontrollü olarak imha edildi.

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