Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği bulundu

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kaya dibine tuzaklanan patlayıcı düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kaya dibine tuzaklanan basma düzeneği ve 5 kilogram amonyum nitrat tespit edildi.

El yapıma patlayıcı düzeneği kontrollü olarak imha edildi.