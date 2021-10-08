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Kritik rakamlar açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam zayıf geldi

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Kritik rakamlar açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam zayıf geldi

ABD'de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 194 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi Eylül'de istihdam artışının 500 bin olacağı yönündeydi.

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ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 194 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Eylül'de istihdam artışının 500 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik oranı da beklenenin altında

Bir önceki ay 235 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 366 bine revize edildi. Ülkede işsizlik oranı Eylül'de yüzde 4,8 olarak kaydedildi. Bloomberg anketinde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 5,1 olmuştu.

Öncü göstergelerden olumlu sinyaller gelmişti

İstihdam verileri açısından öncü gösterge olarak kabul edilen haftalık işsizlik maaşı başvuruları da istihdam piyasasında Eylül ayında toparlanma yaşandığına işaret etmişti.

Eylül ayının ilk haftasında işsizlik maaşı başvuruları 312 bin ile pandemi sürecinin en düşük seviyesini görmüştü. Eylül ayında devam eden haftalarda başvurularda yukarı yönlü bir hareket görülse de pandemi sürecine kıyasla düşük seyrini korumuştu.

ADP verisi de güçlü geldi

İstihdam açısından bir diğer öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisinde de Eylül ayında beklentileri aşan bir artış yaşanmıştı.

ADP verilerine göre ülkede özel sektör istihdamı 568 binle 3 ayın en hızlı artışını kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 430 bin olacağı yönündeydi.

ABD'de özel sektör istihdamı, 6 Eylül'de federal işsizlik yardımlarının son bulması sonrasında şirketlerin boş pozisyonları hızlı bir şekilde doldurduğuna işaret etmişti.

Ülkede okulların açılmasının da çocukların bakımı için federal yardımların da desteğiyle evde kalan kişilerin yeniden işe dönmesine olanak sağladığı belirtilmişti.

ABD
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