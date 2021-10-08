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Afganistan'da cuma namazında camiye bombalı saldırı: Ölü sayısı 100'ü geçti!

Afganistan'da cuma saatinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Taliban'dan yapılan ilk açıklamaya göre Şii camisine saldırı düzenlendi, faili henüz bilinmiyor.

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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.

Cuma namazı kılınırken gerçekleşen saldırı ibadethaneyi kan gölüne çevirdi, çok sayıda can kaybı olduğu bildiriliyor. Yerel medya, bir intihar saldırganının üstündeki patlayıcıları infilak ettirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı sayısının 100'ü aştığını duyurdu. Ölen ve yaralananların net sayılarına dair bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu.

Taliban'dan açıklama

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

​​​​​​​Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatıldı.

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