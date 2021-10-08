11 Ekim’de Aslan Kızlar Geliyor!

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü (Day of the Girl Child) bu sene Galatasaray Spor Kulübü ve Habitat Derneği işbirliğinde çok özel bir dizi etkinlikle kutlanıyor.

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Galatasaray Lisesi’nin ev sahipliğinde kız öğrencilerin katılacağı bir fikir maratonu (ideathon) ile başlayacak olan “Aslan Kızlar Yenilikçi Fikirler” kampanyasında;

• Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinin desteklenmesi

• Kadınların, kız çocuklarının spor faaliyetlerine katılımının desteklenmesi

• Kadın taraftarların katılımının ve taraftar derneklerindeki sayılarının artırılması amaçlanıyor.



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın açış konuşmalarının ardından başlayacak fikir maratonunda GS Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik ve takım kaptanı Gül Yalçıner, İş insanı ve girişimci Evren İnankur, GS Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca ve UNDP Türkiye'den Spor İletişimi Danışmanı Zeynep Azade Acar jüri üyesi olarak projeleri değerlendirecekler.



Aslan Kızlar tişörtlerde

Aslan Kızlar kampanyası tüm hafta devam ederken GSTV’den de canlı yayınlanacak 12 ekim salı günkü hazırlık maçında da Galatasaray Futbol takımı ‘Aslan kızları destekliyorum’ formasıyla farkındalık kampanyasına destek olacak. Diğer branşların sporcuları, futbolcu eşleri ve kızlarının, yönetimin de “Aslan Kızlar” kampanyasına sosyal medyadan destek vermesi planlanıyor.



Neden 11 Ekim?

• 2012'de Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi. UNICEF’in bu yılki kampanya için tespit ettiği tema “Dijital Kuşak, Benim Kuşağım” başlığını taşıyor. Özellikle COVID19 sonrası kız çocukların eğitim, sağlık, dijitalleşme gibi temel hizmetlere erişiminde görülen uçurumun kapatılması hedefleniyor.



Galatasaray Spor Kulübü – Habitat İşbirliği

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, yaptığı açıklamada “Dayanışmanın, açık fikirli olmanın, misyon yüklenmenin Galatasaray markasını taşıyan tüm kurumların önemli değerlerinden Toplumsal Cinsiyet eşitliği önündeki tüm engellerin kaldırılması için eşit haklara sahip, kadına yönelik şiddetin gündemde olmadığı, aydınlık gelecek konusunda gençlere güveniyoruz” dedi. Türkiye’nin köklü eğitim kurumu olan Galatasaray Lisesinde okuyan kız öğrencilerle bir fikir şöleni yapmanın hem farkındalığı arttıracağını, hem de dönüşüme yardım edeceğini ve örnek olacağını belirten Karaca, işbirliği için de Galatasaray Lisesi yönetimi ve Habitat Derneği’ne teşekkür etti.



"Büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da “Kadınların okullarda, kulüplerde, federasyonların çatısı altında, sivil hayatta, spora katılımda toplum, aile baskısına maruz kalması, takım veya kulüplere katılmasının görece zor olması, medyada spora ilişkin görüntülerde kadının başarılarına erkeklerle eş değerde yer verilmemesi, kadınların spora dahiliyetini zorlaştırıyor. Bu önyargıları ve olumsuzlukları yıkmak amacıyla Habitat Derneği olarak Galatasaray Spor Kulübü ile beraber 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü gibi anlamlı bir günde Aslan Kızlar Kampanyasını başlatıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.