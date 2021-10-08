BIST 1.402
DOLAR 8,91
EURO 10,30
ALTIN 508,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Antalya'da aracına aldığı kadına kabusu yaşattı: Tişörtümü çıkaramayınca...

Antalya'da aracına aldığı kadına kabusu yaşattı: Tişörtümü çıkaramayınca...

ANTALYA'da P.K. (29) adlı kadın, sabaha karşı "Evine bırakayım" diye aracına davet eden sürücünün cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Abone ol

Sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye gezen ekip otosunu durduran P.K. cinsal saldırıya uğradığını ve darp edildiğini söyledi. P.K, polise verdiği ifadesinde "Saat 03.00 sıralarında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerden 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı, esmer tenli bir şahıs beni arabaya davet etti. Ben binmek istemedim. Bir süre sonra yeniden yanıma gelerek 'Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım' dedi. Bunun üzerine araca bindim." dedi.

P.K. ifadesinde "Bir süre sohbet ederek ilerledikten sonra Kepez bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü fark ettim. İlişkiye girmek istediğini söyledi, ben de istemediğimi belirttim. Bunun üzerine tişörtümü çıkarmaya çalıştı. Başaramayınca elektrikli şok aletiyle baş bölgeme iki kez elektrik verdi. Ben de yüzüne biber gazı sıktım. Beni yerde sürükleyip, elimden telefonumu aldı" diye konuştu. P.K., içinde 1000 lira parası ile kartlarının bulunduğu çantasının da araçta kaldığını söyledi.. 

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta inşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
Zonguldak'ta inşaatta beton dökümünde kalıplar çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede çıktı! İçinde bulunanlar şaşırttı
8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede çıktı! İçinde bulunanlar şaşırttı
Songül Karlı aslen nereli kaç yaşında oğlu Efe Furkan kaç yaşında?
Songül Karlı aslen nereli kaç yaşında oğlu Efe Furkan kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan'da kabirleri ziyaret etti: Mehmet Fırıncı, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan'da kabirleri ziyaret etti: Mehmet Fırıncı, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç
Antalya Kaş'ta yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Antalya Kaş'ta yangın! İtfaiye müdahale ediyor
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri 2021 açıklandı mı?
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri 2021 açıklandı mı?
Afganistan'da cuma namazında camiye bombalı saldırı: Ölü sayısı 100'ü geçti!
Afganistan'da cuma namazında camiye bombalı saldırı: Ölü sayısı 100'ü geçti!
11 Ekim’de Aslan Kızlar Geliyor!
11 Ekim’de Aslan Kızlar Geliyor!
İstanbul'da uyurken dehşeti yaşattı yüzü kemiğe kadar eridi: Fiziken kardeşim görünmüyor
İstanbul'da uyurken dehşeti yaşattı yüzü kemiğe kadar eridi: Fiziken kardeşim görünmüyor