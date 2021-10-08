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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
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Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'da polisin FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül’de kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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