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Hiç kimseyi takip etmiyordu! Sedat Peker Twitter'da bakın kimleri takibe aldı

Hiç kimseyi takip etmiyordu! Sedat Peker Twitter'da bakın kimleri takibe aldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bazı gazeteci ve politikacıları takibe aldı.

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Yayınladığı videolarla Türkiye'yi hedef alan suç örgütü lideri Sedat Peker, 1,9 milyon takipçisi olan Twitter hesabında hiç kimseyi takip etmemesiyle dikkat çekiyordu.  Peker, bu kuralını bozarak Twitter hesabından dikkat çeken isimleri takip etmeye başladı. Peker'in takip ettiği isimler arasında Abdurrahman Dilipak, Barış Pehlivan, Mansur Yavaş, Cemal Enginyurt gibi dikkat çeken kişiler yer aldı.

İşte Sedat Peker'in takibe aldığı isimler
Sevilay Yılmaz, Uğur Gündür, İsmail Saymaz, Meral Akşener, Yılmaz Özdil, Erk Acarer, Murat Ağırel, Fatih Altaylı, Özgür Özel, Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Merden Yanardağ, Cemal Enginyurt, Ali Mahir Başarır, Gökmen Karadağ, Ekrem İmamoğlu, Abdüllatif Şener, Mansur Yavaş, Mustafa Balbay, Erol Mütercimler, Abdurrahman Dilipak, Bahadir Özgür, Mustafa Hoş, Akif Beki, Sadettin Tantan, Ali Tarakçı, Özgür Emre Koç, Barış Terkoğlu, Ramiz Ongun, Memduh Bayraktaroğlu, Sabahattin Önkibar, Selçuk Özdağ, Bülent Kaya

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