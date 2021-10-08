Antalya'da miras vahşeti! İki kardeş ablalarını traktörle ezdi
ANTALYA’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Manavgat ilçesinde yaşanan miras tartışmasında iki kardeş, ablalarının üzerine traktör sürerek yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın, “Allah canımı çocuğuma bağışladı” dedi.
Manavgat Yayla Mahallesinde eşi öldüğü için 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Emine Çetin (61) 3 Ekim Pazar günü kızını da yanına alarak Demirciler Mahallesi Külcüler Sokakta bulunan kardeşini ziyarete gitti. Kardeşinin evinde otururken, evin yakınında bulunan ve anne-babasından 9 kardeşe miras kalan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını görünce çalışma yapılan yere geldi.
Burada daha önceden miras yüzünden aralarında tartışma yaşanan kardeşleri H.A. ve H.A. ile karşılaşan Emine Çetin, ne yaptıklarını sorduğunda, kendisine karışamayacağı söylendi. Tartışma sırasında kardeşleri Emine Çetin’in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçti.
Yaşlı kadın şans eseri traktörün tekerlekleri arasında kalarak ölmekten kurtuldu. İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Çetin, tedavisinin ardından evinde dinlenirken kardeşleri hakkında şikayette bulundu.
“Bunlarda mı başıma gelecekti”
Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Emine Çetin, 7 yıl önce eşini, annesini ve babasını arka arkaya kaybettiğini belirterek, “Pazar günü kızımla birlikte köyümüze gittik. Kardeşimin evinde otururken kepçe ve traktör seslerini geldiği yere baktığımda anne-babamdan miras kalan arazide çalışma yapıldığını gördüm.