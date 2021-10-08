Antalya'da miras vahşeti! İki kardeş ablalarını traktörle ezdi

Burada daha önceden miras yüzünden aralarında tartışma yaşanan kardeşleri H.A. ve H.A. ile karşılaşan Emine Çetin, ne yaptıklarını sorduğunda, kendisine karışamayacağı söylendi. Tartışma sırasında kardeşleri Emine Çetin’in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçti.