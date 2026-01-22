TBMM'de AK Partili Özlem Zengin ile CHP’li Tahsin Ocaklı arasında soyadı tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP’li Tahsin Ocaklı’nın soyadı üzerinden yaptığı eleştiriye Meclis kürsüsünden yanıt verdi.

Abone ol

Meclis'te yaşanan "soyadı" polemiği kısa sürede tansiyonu yükseltti..

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın, “Grup başkanvekilinin soyadı Zengin, bu yüzden zenginlere alaka duyuyorlar” sözlerine AK Parti cephesinden sert karşılık geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, eleştirilerin hedefinde yer alan soyadının kökenini anlattı.

Köy kökenli bir aileden geldiğini vurgulayan Zengin, yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Zengin, bu yaklaşımın siyaset diliyle bağdaşmadığını belirterek, "Bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız işiniz zor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLERİN TEK TEK SOYADLARINI SAYDI

Özlem Zengin, konuşmasının devamında CHP sıralarına dönerek milletvekillerinin soyadları sayarak şunları söyledi:

Benim soyadım Zengin. Bir köy çocuğu olarak soyadım Zengin. Şimdi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Bey, Murat Emir Bey burada değil sanıyorum. Şimdi konuşma yapıyor... Yani buna cevap vermekten hicap duyuyorum ama düşünebiliyor musunuz? Diyor ki: 'Grup Başkanvekilinin soyadı Zengin olduğu için zenginlere alaka duyuyorlar' diyor. Yani bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız, valla işiniz zor.

Ben şimdi şöyle baktım milletvekillerine:

İlhami Bey var, soyadı Kesici. Bilmiyorum kimi kesti şimdiye kadar?

Sururi Bey var, Çorabatır. Bilmiyorum çorap batırmışlar mıdır kendisine?

Mehmet Bey var, Çorum Milletvekili, Tahtasız. Yani 'tahtasız' kelimesinin mecazi olarak ne anlama geldiğini bilirsiniz.

Nurten Hanım var, Yontar soyadı. Kimseyi yonttu mu bilmiyorum?

Sibel Hanım var, Suiçmez. Herhalde gün içinde su içiyordur kendisi.

Veli Bey var, Veli Ağbaba. Bilmiyorum ağa mıdır? Öyle diyenler var Malatya'da, pek çok şeyin ağası olduğunu söyleyenler var.

Ve Murat Emir Bey var. Bilmiyorum bir emirliğin yöneticisi midir kendisi?

Şimdi bazı şeyleri söylerken Allah rızası için bir muhakeme içinde yapalım değerli arkadaşlarım. Bir Kasap da var, kesen var mı bilmiyorum...