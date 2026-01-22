BIST 12.851
Sivas'ta motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sivas genelinde devam eden kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, 23 Ocak Cuma günü il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkışı bir gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır.

Sivas Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları, resmi merciler tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri önemle rica olunur."

