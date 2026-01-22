Talisca sakatlandı mı? Tedesco kararının sebebini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesinde Talisca'nın neden oynamadığını açıkladı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk ediyor. Chobani Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak maç öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe başlayan Domenico Tedesco maç için, “Evet, çok zor maç. Bu tarz maçları oynamayı hep istiyoruz. Çok zor bir maç olacağı doğru ama böyle maçlar oynamayı istiyoruz. Aston Villa'ya karşı üst seviyede mücadele etmek istiyoruz çünkü biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz. Bizim için iyi bir test maçı olacak.” dedi.

TALİSCA HAKKINDA

Son maçlarda attığı gollerle takımını taşıyan Talisca'nın yedek olması hakkında Tedesco, “Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor çünkü sakatlıktan döndü. Aralık ayında bir sakatlık yaşadıktan sonra iki maç üst üste oynadı. Sonradan oyuna girmesi bizler için bir avantaj olacaktır. Üç gün sonra da önemli bir Göztepe maçımız var.” ifadelerini kullandı.