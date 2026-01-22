BIST 12.851
DOLAR 43,28
EURO 50,94
ALTIN 6.810,13
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Talisca sakatlandı mı? Tedesco kararının sebebini açıkladı

Talisca sakatlandı mı? Tedesco kararının sebebini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesinde Talisca'nın neden oynamadığını açıkladı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk ediyor. Chobani Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak maç öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Türkçe başlayan Domenico Tedesco maç için, “Evet, çok zor maç. Bu tarz maçları oynamayı hep istiyoruz. Çok zor bir maç olacağı doğru ama böyle maçlar oynamayı istiyoruz. Aston Villa'ya karşı üst seviyede mücadele etmek istiyoruz çünkü biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz. Bizim için iyi bir test maçı olacak.” dedi.

TALİSCA HAKKINDA

Son maçlarda attığı gollerle takımını taşıyan Talisca'nın yedek olması hakkında Tedesco, “Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor çünkü sakatlıktan döndü. Aralık ayında bir sakatlık yaşadıktan sonra iki maç üst üste oynadı. Sonradan oyuna girmesi bizler için bir avantaj olacaktır. Üç gün sonra da önemli bir Göztepe maçımız var.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Aston Villa / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Aston Villa / Canlı anlatım
19 yılda 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi
19 yılda 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
Aynı Yağmur Altında’nın afişi yayınlandı!
Aynı Yağmur Altında’nın afişi yayınlandı!
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını söyledi
Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını söyledi
Arda'yı sildi! İmzayı attığı an Real Madrid biletini kesecek
Arda'yı sildi! İmzayı attığı an Real Madrid biletini kesecek
Bakan Tunç'tan Kahramanmaraş’taki korkunç görüntüler ile ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Kahramanmaraş’taki korkunç görüntüler ile ilgili açıklama
Trump dönemi kriptoya yaramadı: Bitcoin 90 bin doların altında
Trump dönemi kriptoya yaramadı: Bitcoin 90 bin doların altında
Toprağın altından servet fışkırıyor! 694 milyon tonluk dev keşif! Türkiye lider olabilir
Toprağın altından servet fışkırıyor! 694 milyon tonluk dev keşif! Türkiye lider olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onandı
Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onandı