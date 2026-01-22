Arda'yı sildi! İmzayı attığı an Real Madrid biletini kesecek

Real Madrid'in, sezon sonunda Arbeloa ile yolları ayırarak takımın başına Jurgen Klopp'u getirmesi bekleniyor. Alman hocanın, Arda Güler'i takımda istemediği iddia edildi.

Teknik Direktör Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid'de, sezon sonunda Alvaro Arbeloa'nın görevine son verilmesi bekleniyor. Eflatun-beyazlı ekibin, gelecek sezon takımın başına Jurgen Klopp'u getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınına göre; Jurgen Klopp, Arda Güler'i takımda istemiyor.

ARDA GÜLER'İ İSTEMİYOR

El Nacional'de yer alan haberde, Klopp'un Arda Güler'i istikrarsız bulduğu ve göreve getirilmesi durumunda milli futbolcuyu takımında istemediği iddia edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Klopp, Real Madrid'in özellikle istikrarın çok önemli olduğu orta sahada güvenilirliğe ihtiyacı olduğuna inanıyor . Bu nedenle, sportif çatışmalara yol açmadan önemli bir rol üstlenmeye hazır olmadığını düşündüğü Arda Güler de dahil olmak üzere üç oyuncunun takımdan ayrılmasını istedi.

KALİTE DEĞİL, İSTİKRAR SORUNU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Alman teknik direktör, Güler'in sorununun kalitesi değil, istikrarsız performansı olduğunu anlıyor. Yetenek ve rekabetle dolu hücum orta sahasında Klopp , Türk oyuncunun maçtan maça en az istikrarı gösteren isim olduğuna inanıyor. Klopp, Güler'inki gibi hassas durumlarla uğraşmak istemiyor. Bu nedenle, Türk oyuncuyu ikinci planda tutmanın gereksiz gerginliğe yol açacağına inanıyor. Bu sebeple, tüm taraflar için en iyisinin düzenli bir ayrılık olduğunu düşünüyor.

CEBALLOS VE RUDIGER'İN BİLETİNİ KESTİ

Listede ayrıca , Real Madrid'de rekabet edebilecek seviyede olmadığını düşündüğü Dani Ceballos ve durumu farklı olan Antonio Rüdiger de yer alıyor . Alman stoper söz konusu olduğunda, Klopp, fiziksel durumunun artık tüm sezon boyunca en yüksek performansını sürdürmesine izin vermediğine inanıyor; bu da kendi sisteminde taviz verilemez bir durum.