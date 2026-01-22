BIST 12.851
Trump dönemi kriptoya yaramadı: Bitcoin 90 bin doların altında

Kripto para piyasası, Trump'ın tekrar seçilmesi sonrası yükselişini sürdüremedi. Bitcoin 90 bin dolar seviyelerinde seyrederken, beklentilerin altında kaldı. Trump'ın Amerikan ekonomisine odaklanacağı vurgusu, kripto para piyasasını etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan olmasıyla kripto para piyasalarında artan iyimserliklerin ardından, Bitcoin 90 bin dolar seviyelerinde seyrederken Trump'ın göreve geldiği dönemki seviyenin altında kaldı.

Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump, 20 Ocak itibarıyla görevdeki ilk yılını tamamladı.

"Önce Amerika" sloganıyla yola çıkan Trump, tarifeler ve vergi düzenlemeleriyle Amerikan ekonomisini canlandırmayı, istihdamı artırmayı ve hayat pahalılığını düşürmeyi vadetti. 

Trump'ın yeniden başkan olmasıyla parlaması beklenen varlık sınıflarından biri de kripto paralardı.

STRATEJİK BITCOIN REZERVİ VE ABD DİJİTAL VARLIK STOKU

ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözü veren Trump, geçen yıl mart ayında Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stokunun kurulmasına yönelik kararnameye imza atmıştı.

BITCOIN 2025 OCAK’TA 100 BİN DOLARI GEÇMİŞTİ

Ancak Trump yönetiminin izlediği ticaret politikasının yarattığı küresel belirsizliklerle en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı geçen yıl ocakta 100 bin doların üzerini görmesine karşın şubat ayı itibarıyla düşüş eğilimine girdi.

MART AYINDA 80 BİN DOLARA DÜŞTÜ

Geçen yıl martta 80 bin dolar seviyesinin altına kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, ABD ve Çin arasında mayıs ayında sağlanan tarife ateşkesiyle yeniden 100 bin doların üzerine çıksa da Fed'in faiz indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen kasım itibarıyla 85 bin doların altına kadar indi.

EKİMDE REKOR KIRDI: 126 BİN 199 DOLAR

Trump'ın göreve geldiği dönemden bu yana dalgalı bir dönem geçiren Bitcoin 6 Ekim 2025'te 126 bin 199,6 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 

ŞU ANDA 90 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Geçen yılın son çeyreğindeki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle ABD Başkanının göreve gelişinin ilk yılında 90 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin 20 Ocak 2025'teki seviyesinin altında kaldı.

Bitcoin günün sonunda 1,02 artarak yüzde 89 bin 629,1 dolardan işlem gördü.

