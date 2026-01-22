Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran aylık gelirini açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, “yasa dışı bahis” davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Saran kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu açıkladı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, beraatini talep etti.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren'in yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Sadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren ile avukatlar katıldı.

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu beyan eden Saran, savunmasında yaptığı işlerden birinin spor yayıncılığı olduğunu, Türkiye'de ve yurt dışındaki birçok spor yayınının kanallarında verildiğini söyledi.

Saran, yayınladıkları maçlara konulan reklamlara müdahale edemediklerini, yurt dışından aldıkları şekilde reklamların yayınlandığını savundu.

Hakim, Saran'a "Yayıncı olarak sinyallere lokal müdahale şansınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Saran, bu soruya "Bu yapılabilir bir şey değil, komplike bir durumdur. Müdahale edilmesi durumunda sinyal karışıklığına neden olur ve maç izlenemez hale gelir. Böyle bir durumda, örnek verecek olursam, futbolcular saha içinde hareket halinde olduğu için otomatik olarak futbolcular, top veya gol blurlanır." şeklinde cevap verdi.

Saran, 2023'te 4 farklı tarihte yayınlanan müsabakalarda reklamları engellemek için girişimi olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hakkımda soruşturma açılmadan önce biz yayıncıları temiz sinyal vermeleri açısından uyardık. 'Senelerce bu iş böyledir, böyle devam etsin.' düşüncesine girmeden, hakkımızda soruşturma açılmadan önce bu girişimi yapmıştık. 'Herkes nasılsa böyle yayınlıyor, biz de yapalım.' demedik. Türkiye'deki hassasiyetleri kendilerine ilettik. Hatta sonuca varamayınca İtalya ve İspanya ligindeki maçları, sözleşmeye aykırı olmasına rağmen, cezai şartımız olmasına rağmen yayından kaldırdık. Türkiye'de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Hatta, yayın paketleri satın alanlar şikayet ettiler. Bu konu hakkında kardeşimle birlikte UEFA Başkanı'yla görüştük, bu durumu anlattık. Daha sonra kendisi bize Cumhurbaşkanı'yla bu durumu görüştüğünü söyledi."

Sadettin Saran, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren de suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Ara karar

Ara kararını açıklayan hakim, sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Hakimin ara kararında ayrıca, 8 üniversiteye ayrı ayrı müzekkere yazılarak, üniversitelerinde radyo televizyon yayın teknolojileri ile alakalı uzman dijital görüntü işleme ve video enjeksiyon sistemi ile alakalı uzman uydu yayıncılığı ile uluslararası feed sistemleri ile alakalı uzman kişilerin mevcut olması durumunda bu kişilerin kimlik bilgilerinin mahkemeye gönderilmesi istendi.

Üniversitelerden gelecek yazının ardından ilgili bilirkişilerin seçileceği belirtilen ara kararda, radyo televizyon yayın teknolojileri uzmanınca, yayıncı kuruluşun aldığı sinyalin ham olup olmadığı, yayıncının bu sinyale lokal müdahale edip edemeyeceği, yayın zincirinde maskelemenin teknik olarak mümkün olup olmadığının tespit edilmesine hükmedildi. Dijital görüntü işleme ve video enjeksiyon sistemleri uzmanınca da led pano kaynaklı reklamlar, canlı yayında blur ile gizlenebilir olup olmadığı, bu işlemin yayını bozacak nitelikte mi yoksa rutin bir teknik olup olmadığı ve Avrupa'daki yayıncıların bu yöntemi kullanıp kullanmadığının belirlenmesi talep edildi.