Fenerbahçe kafilesine hava engeli! Alanya’da kaldılar

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanya ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın ardından İstanbul'a dönmeyi planladı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle hareket edemedi.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Alanya ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçtan hemen sonra İstanbul'a dönecekti ancak hava koşullarından etkilendi.
TRT Spor'un haberine göre İstanbul'da havanın uçaklar için elverişli olmaması nedeniyle Fenerbahçe kafilesi henüz hareket edemedi.
Habere göre sarı lacivertliler bu geceyi Alanya'da geçirip yarın İstanbul'a dönecek.