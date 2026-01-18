Suriye’de YPG/SDG ile ateşkes ilan edildi! Maddeler açıklandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ordunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonunu hakkında konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini açıklayan Şara, bölgede etkili olan aşiretlere de “tansiyonu düşürün” çağrısında bulundu.

Şara, yaptığı açıklamada, “Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki, YPG/SDG işgali altındaki üç vilayete girecek” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarının yarın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre, ülkedeki tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne geçecek. Suriye resmi haber ajansı SANA da taraflar arasında tam entegrasyonu öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Suriye’nin duyurduğu ve SDG’nin tam entegrasyonunu içeren ateşkes anlaşmasının tam metni:

Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, tüm cepheler ve temas hatları boyunca derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; yeniden konuşlandırma için ön hazırlık adımı olarak, tüm SDG askeri unsurlarının Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri açıdan derhal ve tamamen Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Bu kapsamda tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile, mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili ihtisas bakanlıkları bünyesinde kadrolu hale getirilmesini sağlayacak kararların derhal çıkarılması.

Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devleti kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi.

Suriye Hükümeti’nin bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahaları üzerinde kontrolü devralması; kaynakların Suriye devletine iadesini sağlamak amacıyla güvenliğin düzenli (resmî) güçler tarafından temin edilmesi, Kürt bölgelerinin özel durumu gözetilerek.

Gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından, tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin bireysel esas temelinde Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yapılarına tam entegrasyonu; kendilerine uygun askeri rütbelerin, mali hakların ve lojistik imkânların tanınması.

SDG liderliğinin, eski rejim kalıntılarını kendi saflarına katmaktan kaçınmayı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgelerde bulunan eski rejim kalıntılarına mensup subayların isim listelerini sunmayı taahhüt etmesi.

Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak görev yapacak bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması.

Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlığın kaldırılması, kent sakinlerinden oluşturulacak bir güvenlik gücünün tesis edilmesi ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel bir polis teşkilatının muhafaza edilmesi.

IŞİD tutukluları ve kamplarından sorumlu idarenin, ayrıca bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti’ne entegre edilmesi; böylece Suriye Hükümeti’nin bu alanlarda tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

Ulusal ortaklığı güvence altına almak amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilerek, bu kişilerin merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanması.

Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını; kayıtsız/vatansız kişilere ilişkin meseleler ile geçmiş on yıllardan biriken mülkiyet hakkı taleplerinin çözümünü öngören 2026 tarihli 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması.

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla, SDG’nin Suriye vatandaşı olmayan PKK mensupları ve liderlerini Suriye sınırları dışına çıkarmayı taahhüt etmesi.

Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, ABD ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak terörle (IŞİD) mücadeleyi sürdürme taahhüdü.