Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Suriye ilişkileri ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve istikrarına verdiği önemi vurgulayarak, ülkenin terörden tamamen arındırılmasının bölgesel güvenlik açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti" dedi.

Açıklamanın devamında, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

