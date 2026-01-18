BIST 12.669
ABD'li senatör Graham, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüştü

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Graham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Son yılların en önemli anlarından birinde yapıldığını iddia ettiği görüşmenin "harika" geçtiğini ileri süren Graham, "ABD'nin İsrail'den daha iyi bir dostu yoktur." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise ABD'li senatör ile bir araya geldiğini açıkladığı paylaşımında, görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Senatör Graham'a İsrail'e olan sarsılmaz desteği ve daha bütünleşik, müreffeh ve barışçıl bir Orta Doğu oluşturmak konusundaki kararlılığı için teşekkür ettim."

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve İsrail Meclisi Başkanı Amir Ohana da Graham'ın görüştüğü İsrailli yetkililer arasında yer aldı.

İran'a karşı söylemleriyle gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör, ABD'nin İran'a düzenlemesi muhtemel saldırı konusunda tansiyonun düşmeye başlamasının ardından İsrail ziyaretine başlamıştı.

Graham'ın İran rejimine yönelik sert eleştirileri ve tehditleri dikkati çekiyor.

