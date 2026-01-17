Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar bir olursak, savaşırsak püskürtebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduklarını belirterek "Gençlerimizi, neslimizi, geleceğimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte hareket ederek savaşırsak püskürtebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Birlik Vakfı'mız ilim kültür hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor. Vakfımızın niyeti hayır olduğu için emeği de gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Bu ocakta yetişen kardeşlerimiz her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor. 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen tüm bu hizmetleri yapıyoruz, Rabbim izin verdikçe de yapacağız.

"Meydan okumalarla yüz yüzeyiz"

Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden topluma uzanan tefessüh riskiyle karşı karşıyayız.

LGBT'den bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından, aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz.

İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk.

Gençlerimizi, neslimizi, geleceğimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte hareket ederek savaşırsak püskürtebiliriz.

"Can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var"

Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var.

Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekün bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz.

Kanaat önderlerine çağrı

Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi (sanal kumar ve bahis) sahiplenmesine ihtiyacımız var.

Jakoben, elitist, üstenci anlayışın egemen olduğu dönemlerde toplumu bir arada tutan çimento zayıfladı, milli bünyemiz daha kırılgan hale geldi.

Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerlerinden ve milletin hassasiyetlerinden tiksinen işte bu çarpık zihniyet bulunmaktadır.

"İçkiyi özendiriyorlar"

(Ana muhalefet) Belediyeleri haraca bağlamış, rüşvetsiz selam dahi almayan bir avuç rant şebekesinin gündemine tamamen hapsolmuş vaziyetteler

(Muhalefet) Alkolün, uyuşturucunun, kumarın yuvaları dağıttığı ortadayken bunlar çıkıyor grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırıyor, içkiyi özendiriyorlar.