BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin incelemede bulundu

Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Ölü sayısı 2'ye çıktı

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, “Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti
Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Vali Davut Gül'den Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
Vali Davut Gül'den Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den o ismi kiraladı! TFF'ye bildirildi
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den o ismi kiraladı! TFF'ye bildirildi
Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi ABD savaş uçakları uçuş yaptı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi ABD savaş uçakları uçuş yaptı
Yusuf Tekin, CHP'nin 'Atatürk'süz karne' suçlamasına yanıt: Asrın hırsızlığını saklamaya çalışıyorlar
Yusuf Tekin, CHP'nin 'Atatürk'süz karne' suçlamasına yanıt: Asrın hırsızlığını saklamaya çalışıyorlar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobil yandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobil yandı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
11 ülkeden kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
11 ülkeden kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki
Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki
17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu
17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu
SGK yurt dışı ilaç fiyat listesini güncelledi ilaç fiyatları değişti
SGK yurt dışı ilaç fiyat listesini güncelledi ilaç fiyatları değişti