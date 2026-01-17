Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ümit Karan, ifadesinde "20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım olarak gösterildi. Yaklaşık iki ay görüştüğüm sevgilim Ş.’nin ifadeleri nedeniyle buradayım” dedi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

"Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor"

Öte yandan Ümit Karan'ın hakimlik ifadesinin bir bölümü ortaya çıktı. Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.

Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı."