BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ümit Karan, ifadesinde "20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım olarak gösterildi. Yaklaşık iki ay görüştüğüm sevgilim Ş.’nin ifadeleri nedeniyle buradayım” dedi.

Abone ol

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

"Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor"

Öte yandan Ümit Karan'ın hakimlik ifadesinin bir bölümü ortaya çıktı. Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.

Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı."

ÖNCEKİ HABERLER
11 ülkeden kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
11 ülkeden kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki
Özgür Özel'in 'İBB seçimlerini yenileyelim' teklifine Aslı Baykal'dan tepki
17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu
17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu
SGK yurt dışı ilaç fiyat listesini güncelledi ilaç fiyatları değişti
SGK yurt dışı ilaç fiyat listesini güncelledi ilaç fiyatları değişti
Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi Dibsi Afnan beldesini kontrolüne aldı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girdi Dibsi Afnan beldesini kontrolüne aldı
Şikayetler arttı e-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! Büyük ceza yolda
Şikayetler arttı e-ticaret platformlarına karşı harekete geçildi! Büyük ceza yolda
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazandıran fonlar belli oldu
Yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazandıran fonlar belli oldu
Bir kadın gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Bir kadın gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Kevih Durant Alperen Şengün ikilisi yıldızlaştı Houston kazandı
Kevih Durant Alperen Şengün ikilisi yıldızlaştı Houston kazandı
İstanbul'da kar yağışı başladı!
İstanbul'da kar yağışı başladı!
'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı
'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı