Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 3,83 kazançla tamamladı.24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,80 artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83 değer kazanarak 12.668,52 puanla tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,72 artışla 36.324,58 puan, sanayi endeksi yüzde 7,37 primle 15.631,04 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,72 yükselişle 11.606,94 puan, mali endeks yüzde 0,33 düşüşle 17297,80 puan oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 410 milyar 180 milyon lirayla ASELSAN, 608 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 504 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,80 artışla 6 bin 397 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,79 yükselişle 43 bin 113 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,25 artarak 43,2490 lira olurken, avronun satış fiyatı ise yatay seyirle 50,2740 lira oldu.

Geçen hafta 58,0160 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta önceki haftadaki değerinin hemen altına inerek 58,0050 liraya düştü.

İsviçre frangı da önceki haftanın hemen altında 53,9920 liradan alıcı buldu.