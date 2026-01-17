17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin ifadesine ulaşıldı.

14 Ocak'ta bir baklavacının önünde "yan baktın" meselesinden çıkan kavgada, bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan'ın (17) hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanan E.Ç., savcılıktaki ifadesinde, olay tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittiğini, kafenin önünde olduğu sırada başka bir grubun da kafeden çıktığını anlattı.

"Karnına bir kez bıçağı vurdum"

Kafeden çıkan grupta isminin Atlas Çağlayan olduğunu öğrendiği şahsın kendisine "Bana ne bakıyorsun?" diyerek küfür ettiğini öne süren E.Ç., "Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanındaki arkadaşları da beni darbederek, hakaret ettiler. Orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H. bana bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söyledi, o da bıçağı yere attı." şeklinde beyanda bulundu.

Polislerin kendisini kafede yakaladığını ve bıçağı teslim ettiğini kaydeden E.Ç., Çağlayan'ı daha önceden tanımadığını ve suçlamaları anlattığı haliyle kabul ettiğini dile getirdi.