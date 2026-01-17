Babalarının öldürdüğü kardeşlere acı veda! Biri 6 diğeri 8 yaşındaydı
Anadolu Ajansı
|
Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
14
Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
24
Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
34
44