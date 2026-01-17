BIST 12.669
Babalarının öldürdüğü kardeşlere acı veda! Biri 6 diğeri 8 yaşındaydı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Babalarının öldürdüğü kardeşlere acı veda! Biri 6 diğeri 8 yaşındaydı - Resim: 1

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Babalarının öldürdüğü kardeşlere acı veda! Biri 6 diğeri 8 yaşındaydı - Resim: 2

Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Babalarının öldürdüğü kardeşlere acı veda! Biri 6 diğeri 8 yaşındaydı - Resim: 3

Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Babalarının öldürdüğü kardeşlere acı veda! Biri 6 diğeri 8 yaşındaydı - Resim: 4
